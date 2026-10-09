24/09/2026 16:17

【外圍經濟】美考慮推出全球穩定幣，以鞏固美元主導地位

《經濟通通訊社24日專訊》美國政府正考慮推出全球穩定幣計劃，透過積極推廣美元支持的穩定幣，鞏固美元作為全球首要儲備貨幣的地位。



知情人士透露，特朗普政府正在審議一項計劃，擬與私人機構建立合資企業，在海外推廣美元支持的穩定幣。該計劃旨在增強美元主導地位，並為美國國債創造需求。



穩定幣是基於區塊鏈的數位代幣，其價值錨定美元等外部參照物，被廣泛視為法定貨幣的代幣化版本，主要用於加密貨幣交易融資和跨境支付。目前全球前兩大穩定幣USDT及USDC均與美元1：1錨定，合計佔2924.9億美元穩定幣總市值的近90%。



分析指，該計劃在強化美元的同時，也可能給經常帳赤字、易受資本外流衝擊的新興經濟體帶來嚴重風險。由於穩定幣可透過區塊鏈轉移資金，繞過傳統銀行管道，使各國央行和政府更難監控和影響資金流動。如果美元支持的穩定幣在日常交易中廣泛使用，本國法定貨幣可能面臨巨大壓力。(rc)