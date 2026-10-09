25/09/2026 16:46

《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社25日專訊》美股三大指數昨日（24日）個別發展，道指連跌第3個交易日。美國長年期國債孳息率升至逾20年高位，加上油價再度上揚，持續令市場承壓；不過，市場憧憬美伊就重開霍爾木茲海峽及緩和衝突取得進展，帶動美股由盤中低位回升。道指收市跌161.61點或0.31%，報51349.98點；標指跌1.9點或0.02%，報7704.13點；納指微升3.34點或0.01%，報26939.37點。港股方面，恒生指數收市報24510，跌251點或1%，成交1022億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加一場小組討論。9:20pm，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就「美聯儲、金融創新和經濟形勢」發表講話。26日凌晨2:00am，歐洲央行副總裁武伊契奇參加一場政策小組討論；同一時間，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克參加一場政策小組討論。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布8月耐用品訂單，料由1.1%逆轉至下滑0.3%。10:00pm，美國公布9月密歇根大學消費者信心指數，料由51.7降至47.5。(wa)