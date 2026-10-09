24,211.35
+425.56
(+1.79%)
24,363
+171
(+0.71%)
高水152
8,147.87
+137.29
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4,197.84
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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25/09/2026 17:05
歐元兌美元報1.1392，德國10月GFK消費者信心指數跌至-30.6遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.106
|101.285
|-0.179
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.10/14
|158.13/17
|158.84/88
|歐元/美元
|1.1390/94
|1.1391/95
|1.1381/85
|英鎊/美元
|1.3232/36
|1.3237/41
|1.3218/22
|美元/瑞郎
|0.8285/89
|0.8283/87
|0.8278/82
|美元/加元
|1.4148/52
|1.4139/43
|1.4137/41
|澳元/美元
|0.7028/32
|0.7027/31
|0.7012/16
|紐元/美元
|0.5668/72
|0.5669/73
|0.5661/65
|美元/人民幣
|6.7118/22
|6.7126/30
|6.7121/25
|美元/港元
|7.8433/37
|7.8431/35
|7.8425/29
*上述報價只供參考用