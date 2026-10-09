25/09/2026 07:56

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▷ 中美元首會談達成新經貿安排

▷ 油價反彈，美元兌日圓升破159

《經濟通通訊社25日專訊》美股三大指數周四(24日)個別發展，道指連跌第3個交易日。市場聚焦的中美元首峰會氣氛友好，國家主席習近平稱雙方達成新的經貿聯合安排。雙方亦討論了人工智能議題。美國長年期國債孳息率升至逾20年高位，加上油價再度上揚，持續令市場承壓。不過，市場憧憬美伊就重開霍爾木茲海峽及緩和衝突取得進展，帶動美股由盤中低位回升。三大指數早段一度顯著下挫，其後跌幅收窄。道指收市跌161.61點，或0.31%，報51349.98點；標指跌1.9點，或0.02%，報7704.13點；納指微升3.34點，或0.01%，報26939.37點。美國總統特朗普周四在白宮與中國國家主席習近平舉行會談。特朗普形容雙方會面「非常好」，並表示兩國團隊正就貿易關係等議題推進工作。習近平則在會談中強調中美應加強溝通、避免對抗，並就人工智能、貿易及安全等議題交換意見。債市方面，美國長年期國債孳息率急升。30年期美國國債孳息率日內最高觸及5.446%，創2004年6月以來最高；10年期國債孳息率一度升至5.15%，創2007年以來新高，其後回落至約5.1%水平。*油價顯著反彈*油市方面，國際油價周四顯著反彈，紐約期油報每桶95.35美元，升3.4%；倫敦布蘭特期油報每桶100.97美元，升2.8%。股份方面，甲骨文(US.ORCL)股價跌逾3.5%。市場消息指，公司就新墨西哥州「Project Jupiter」數據中心項目向開發商發出不可抗力通知，以降低項目延誤及相關成本風險。甲骨文其後表示，項目仍按原定計劃推進。大型科技股表現參差，Meta(US.META)大升4.5%，逼近歷史新高，谷歌(US.GOOG)升1.2%；英偉達(US.NVDA)跌0.4%、特斯拉(US.TSLA)跌約0.6%、微軟(US.MSFT)跌0.5%，蘋果(US.AAPL)跌約0.3%。*美元強勢延續，日圓曾跌穿159*美元維持強勢，美匯指數升至約101.3，創近兩個月高位，日內升約0.2%。美元兌日圓延續升勢，盤中高見約159.04，日內報158.9附近，升0.4%。歐元兌美元維持偏弱，曾跌至約1.136美元附近，續處近兩個月低位，日內約報1.137，跌約0.1%。黃金方面，現貨金受美元及美債孳息率上升拖累，周四偏軟。現貨金跌0.4%，報每盎司4271美元，紐約期金跌0.3%，報每盎司4305美元。(yc)