25/09/2026 09:16

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 習近平與特朗普同意構建中美建設性策略穩定關係

▷ 中美經貿團隊達成新聯合安排

▷ 雙方同意就AI保持對話並防範濫用

《經濟通通訊社25日專訊》中國國家主席習近平周四（24日）到訪白宮，與美國總統特朗普舉行會談，以下為習特會各議題重點。*中美關係*習近平 -和特朗普一致決定建構中美建設性策略穩定關係，這項新定位反映中美關係的現實，體現對未來的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。雙方要把這一願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力-構建中美建設性戰略穩定關係不是權宜之計，也非朝夕之功。兩國各部門、各領域、各層級動起來，不以善小而不為，不以惡小而為之-中美兩國應當完全可以在務實合作中互利共贏特朗普 -表示與習近平是好朋友，會保持深入、密切溝通，相信在二人領導下，美中關係一定能搞好*經貿*習近平 -中美經貿團隊達成新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息-中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單特朗普 -兩國經貿團隊舉行新一輪磋商以取得新的成果，雙方要繼續對話，達成更好的協議。*人工智能(AI)*習近平 -中美都是人工智能大國，雙方有競爭，更可以合作，應該各展所長而不是相互設防-中美可繼續開展人工智能對話，就其風險和收益進行交流，共同防範被濫用惡用-要維持人類對人工智能技術的管控，為人類的進步服務特朗普 -人工智慧關乎人類未來，美中應就此保持對話，加強合作。*台灣* -習近平表示，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題*伊朗* -習近平表示，中方支持美伊回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，盡早重回對話談判解決問題的軌道*其他* -習近平表示，與特朗普確認相互支持辦好APEC會議和G20領導人峰會