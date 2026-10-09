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▷ 習近平為首位二次對美國國事訪問的中國領導人

▷ 雙方將討論安全、貿易、科技、人工智能等議題

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普周四（24日）在白宮歡迎中國國家主席習近平來訪的儀式上發表講話，全文如下：尊敬的習近平主席和彭麗媛夫人，中國代表團的各位成員，我很高興歡迎你們來到白宮。今年5月我有幸訪問北京，你們以盛情款待迎接了我們的代表團。如今梅拉尼婭和我榮幸的在華盛頓接待你們，習主席也成為了首位對美國進行第二次正式國事訪問的中國領導人。自從2016年我首次當選以來，我和習主席一直保持著偉大的友誼。這份友誼建立在相互尊重和我們人民的根本利益基礎之上。我們曾一起走過世界各地，從德國到阿根廷，從日本到韓國，再到北京和棕櫚灘。令人驚訝的是，這是我們第一次在白宮相聚。正如習主席自己可以看到，他上一次來訪以來這裏發生了很多變化。習主席和彭夫人來訪之際，正值美國一個重要的歷史時刻，美國建國250周年，明天我們將參觀國家檔案館，欣賞那一段令人自豪的歷史當中一些最珍貴的瑰寶，包括獨立宣言、美國憲法和權利法案。我們還將看到一些文物，它們見證了美中兩國之間長期而珍貴的貿易往來和文化交流。正如我們的先輩在幾個世紀前跨越重洋開展貿易，相互學習，共建更美好的世界。今天我們兩個國家會再一次為世界的美好作出貢獻。我為我們兩國的關係感到自豪，我們有非常好的兩國關係。在5月訪問期間，我們設立了貿易理事會，通過這一成功的新機制，雙方的團隊一直在努力推進，建立一個更加平衡的貿易關係，其中包括為美國的農民和牧民尋找新的市場准入機會。在本次訪問期間，我們將討論涉及安全、貿易、科技、人工智能，也就是被稱為超級智能等領域的緊迫議題。我們今天在這些領域所作出的決定，將會為未來數十年間的世界和平和繁榮奠定堅實的基礎。如果我們倆可以聚焦共同的利益，我相信我們能夠取得很多成就。縱觀歷史對共同利益的追求，把我們兩個國家的人民聯繫在了一起，跨越了遙遠的距離和諸多的差異，甚至讓我們兩國在第二次世界大戰當中成為盟友，取得成功。勇敢的美國飛行員自願去中國，為中國的存亡而戰，成為傳奇非凡的飛虎隊。美國海軍陸戰隊與中國人民的接觸，也啟發了陸戰隊採用了一個沿用至今的中文詞語：工合。海軍陸戰隊用它來表達極大的熱情，但在中文中，它的字面意思是一起工作。正如我們兩國人民曾攜手贏得那場戰爭的勝利，習主席和我將共同繼續攜手合作，為兩國開創更美好的未來。習主席和夫人，再次感謝你們進行這一次具有歷史意義的訪問，歡迎來到美國。