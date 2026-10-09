25/09/2026 08:30

【開市Ｇｏ】習特會氣氛良好，中美討論AI議題，美長債息創逾20年新高

【要聞盤點】



1、美股三大指數周四（24日）個別發展，道指連跌第3個交易日。美國長年期國債孳息率升至逾20年高位，加上油價再度上揚，持續令市場承壓；不過，市場憧憬美伊就重開霍爾木茲海峽及緩和衝突取得進展，帶動美股由盤中低位回升。三大指數早段一度顯著下挫，其後跌幅收窄。道指收市跌161.61點，或0.31%，報51349.98點；標指跌1.9點，或0.02%，報7704.13點；納指微升3.34點，或0.01%，報26939.37點。日經指數開報65540點，升26點。



2、今日（25日）為內地中秋節三天假期的第一天，A股休市，港股通服務暫停，下周一（28日）照常開通港股通服務。



3、中美元首會晤在友好氣氛中開場，不到兩個小時的會談中雙方討論了人工智能等多項議題，習近平說中美達成新的經貿聯合安排，人工智能有競爭，更可以合作。特朗普指與習近平是好朋友，中美應就AI保持對話加強合作。



4、習近平敦促美國堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題。



5、美伊據悉正在討論一項分階段協議，涉及開放霍爾木茲海峽和美國解除對伊封鎖。



6、胡塞武裝聲稱襲擊了利雅得和沙特阿美在延布的設施。據報伊朗最高領袖顧問稱，衝突下一階段可能延伸至印度洋。



7、全球債市遭遇拋售，30年期美債殖利率觸及逾20年最高，而美國財政部周四進行的長債回購操作規模未達60億美元上限，低於市場預期。



8、據報內地多家險企收到通知，獲准投資港股通股票的保險機構，可以開始投資港股通ETF，監管口徑自9月20日起實施。



9、人民銀行貨幣政策委員會三季度例會重申要實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期調節力度，但未再提跨周期調節。



10、人民銀行發布的《人民幣國際化報告》顯示人民幣跨境融資今年上半年同比增逾22%，中國與歐洲間人民幣跨境收付金額超過了中國與東協之間的規模。



11、北京市住建委等部門發布規定稱，8月28日起商品房新項目優先選擇現房銷售，全面加強預售管理。







【焦點股】



AI大模型概念：智譜(02513)、MiniMax(00100)

- 特朗普表示中美應就AI保持對話加強合作，習近平稱在人工智能上有競爭，更可以合作



內房股：萬科(02202)、華潤置地(01109)、中海外(00688)

- 北京明確商品房預售需封頂，優先選擇現房銷售



山東黃金(01787)

- 調低今年黃金產量至最少36噸按年跌最多26%，料全年淨利潤下降



瀚天天成(02726)

- 獲主要國際客戶增購晶片，最高銷售額9580萬美元



翰森製藥(03692)

- 注射用瑞康立伏妥塔單抗上市許可申請獲國家藥監局受理，治療骨肉瘤



石藥集團(01093)

- 貝柯妥塔單抗聯合治療肺癌臨床試驗，取得陽性頂線結果



中國人壽(02628)

- 擬最多45億元人民幣夥控股股東設合夥企業，投資人工智能及半導體

- 非全資附屬養老險公司擬20億元人民幣設合夥，投資上海三大先導產業



中廣核電力(01816)

- 擬合資陸豐3、4號機組核電項目佔70%，寧德時代佔5%股權



深演智能(02723)

- 建議1股拆細為10股，提升交易流通性



中際旭創(03308)

- 累斥50億元人民幣回購565萬A股，每股最高價944.68元人民幣



【油金報價】



紐約期油下跌0.71%，報93.94美元/桶



布蘭特期油下跌0.76%，報106.23美元/桶



黃金現貨下跌0.18%，報4266.06美元/盎司



黃金期貨上漲0.11%，報4302.55美元/盎司