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25/09/2026 15:09
美元兌日圓報158.04，高盛看好日圓料1年內美元兌日圓跌至150
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.145
|101.285
|-0.140
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.02/06
|158.23/27
|158.84/88
|歐元/美元
|1.1384/88
|1.1374/78
|1.1381/85
|英鎊/美元
|1.3224/28
|1.3216/20
|1.3218/22
|美元/瑞郎
|0.8291/95
|0.8288/92
|0.8278/82
|美元/加元
|1.4146/50
|1.4147/51
|1.4137/41
|澳元/美元
|0.7023/27
|0.7017/21
|0.7012/16
|紐元/美元
|0.5666/70
|0.5659/63
|0.5661/65
|美元/人民幣
|6.7114/18
|6.7126/30
|6.7121/25
|美元/港元
|7.8431/35
|7.8436/40
|7.8425/29
上述報價只供參考用