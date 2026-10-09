25/09/2026 10:32

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▷ 香港處理全球75%離岸人民幣支付，資金池1.3萬億

▷ 香港計劃提升黃金儲存能力至2000噸

《經濟通通訊社25日專訊》財政司副司長黃偉綸在《香港銀行家峰會2026》致辭時表示，回顧過去數年，對銀行界而言並非一段容易的時間，大家共同經歷了一些由地緣政治、高利率、碎片化的國際貿易秩序，甚至戰爭所引發的困難時期。然而，面對所有這些不確定性與逆風，並指出香港作為國際金融中心依然保持著相當良好的發展態勢。香港展現出了強大的韌性，這反映了香港健全的監管制度、穩健的風險管理方法。他指出，香港已經是全球領先的離岸人民幣業務樞紐，全球超過75%的離岸人民幣支付都是通過香港處理，香港還擁有規模最大的離岸人民幣資金池，約為1.3萬億人民幣，未來會繼續做好必要的基礎工作，以進一步提升香港作為全球首要離岸人民幣樞紐的地位。他提及，地緣政治緊張局勢和各種不確定因素，顯示出香港的優勢，特別是對於那些急於實現資產配置多元化的投資者而言，香港提供了一個非常有吸引力的選擇，香港對法治的嚴格恪守、對私有財產權的全面保護，以及優越的地利位置和物流基礎設施與服務相輔相成，共同將香港定位為能夠提供涵蓋黃金及其他大宗商品儲存、交易以及交收結算整條價值鏈的理想地方。在黃金方面，他續指，香港正在多個層面採取相應行動，並正在努力大幅提升香港黃金儲存設施的能力，預計在未來幾年內將達到約2000噸，而金管局將探討增加外匯基金黃金儲備，並指出金管局的核心角色是維護香港金融體系的健全，因此，他們不會也不應該透露有關其手上儲備數量的任何細節，(do not and should not disclose any details regarding the amount of amolition in their possession)，強調外面還是有壞人存在。(bn)