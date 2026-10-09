25/09/2026 12:28

【ＡＩ】金管局阮國恒：前沿AI風險不容低估，銀行應保障自身及關鍵服務供應商網路安全基礎

《經濟通通訊社25日專訊》香港金管局副總裁兼香港銀行學會理事會主席阮國恒出席《香港銀行家峰會2026》時表示，談及由人工智能(AI)帶來的網路風險，認為前沿人工智能風險不容低估，網路風險管理的基本原則仍然是「黃金標準」，並指銀行應保障自身及關鍵服務供應商的網路安全基礎；提升應對和恢復嚴重中斷的能力；為加強集體防禦(collective defence)做出貢獻並充分利用產業資源。



他指出，現在的問題已不再是AI將如何影響銀行，核心問題在於，銀行如何有效地從現狀過渡到高度先進的AI部署環境，並指AI已經從「輔助角色」轉變為「行動角色」，但強調這並不意味著每一個應用場景都必須自動化，因此，作為銀行管理層，其核心問題是決定適當的自動化程度，而這將取決於特定流程的目的、風險以及出錯的後果，並強調人手監督的重要性，亦即保持人類的「主導」(Lead)，而不僅僅是參與。



談及社會上有聲音指銀行在對商業地產方面的支持力度不足，他指出，銀行在借貸等業務時，會綜合考量各式各樣因素，銀行也多次向局方承諾，不會僅把資產估值當成信貸決策的唯一核心因素，尤其會重視申請人的還款能力。(bn)