25/09/2026 12:40

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 星展香港AI虛擬助理服務香港逾百萬客戶

▷ 生成式及代理式AI功能覆蓋三地逾千萬用戶

▷ 每月處理逾百萬次對話，需登入啟用

《經濟通通訊社25日專訊》星展香港宣布進一步升級旗下人工智能虛擬助理。服務企業客戶的DBS Joy及服務個人客戶的DBS digibot，現將生成式人工智能(Gen AI)及代理式人工智能 (Agentic AI)功能帶給新加坡、香港及台灣逾1000萬名用戶，其中香港用戶逾100萬名。DBS Joy將於9月26日起在香港逐步引入Agentic AI功能，讓星展企業數碼理財平台DBS IDEAL 的企業及中小企客戶，除了查詢資訊，亦可透過單一對話完成已支援的指定銀行任務。同時，DBS digibot已於今年較早時在新加坡、香港及台灣加入Gen AI功能。下一階段，DBS digibot將於2027年引入Agentic AI功能，讓零售客戶可完成常用服務，包括查詢銀行戶口及信用卡賬戶結餘和交易紀錄，以及報失或補領信用卡。兩款虛擬助理的Agentic AI功能，僅會在客戶登入DBS IDEAL、Card+或DBS digibank後啟用；人工智能(AI)亦只會按照已通過身分驗證的客戶所發出的指示執行操作。兩款虛擬助理預計每月在新加坡、香港及台灣處理逾100萬次對話，協助客戶更快獲取所需資訊及處理日常銀行事務。若有較複雜的需要，客戶仍可直接聯絡客戶服務主任獲得支援。星展香港首席營運總監兼首席數據總監真漢(Alfian Sharifuddin)表示，目前DBS Joy及DBS digibot已服務香港逾100萬名客戶，可將生成式及代理式人工智能融入客戶的日常銀行互動。星展正由協助客戶查找資訊，邁向進一步代為完成任務的新階段。(bi)