25/09/2026 19:01
《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，美國公布達拉斯製造業活動指數
摘要
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▷ 澳洲央行28-29日召開貨幣政策會議
▷ 美國28日22:30公布達拉斯製造業指數
▷ 英倫銀行副總裁28日18:00演講量化緊縮
▷ 美國28日22:30公布達拉斯製造業指數
▷ 英倫銀行副總裁28日18:00演講量化緊縮
*英倫銀行副總裁發表演講*
各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開貨幣政策會議（至29日）。下周一本港時間3:40pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多發表主旨演講。晚上6:00pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登在央行與宏觀貨幣與金融學會聯合主辦的活動中就量化緊縮發表演講。
數據方面，下周一10:30pm（本港時間．下同），美國公布9月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由11.6降至7.3。
在本港，下周一公布業績的公司有:國浩集團(00053)、豐盛生活服務(00331)、德泰新能源集團(00559)、希音-W(00625)、中國金融國際(00721)、AEON信貸財務(00900)、天璽曜11(01010)、時代集團控股(01023)、京維集團(01195)、中國碳中和(01372)等。
下周二（29日）公布業績的公司有:達力集團(00029)、冠軍科技集團(00092)、宏輝集團(00183)、新華滙富金融(00188)、黛麗斯國際(00333)、英皇文化產業(00491)、恒和集團(00513)、諾科達科技(00519)、超大現代(00682)、中證國際(00943)等。
下周三（30日）公布業績的公司有:新世界發展(00017)、金粵控股(00070)、亞洲果業(00073)、卓能（集團）(00131)、亨泰(00197)、國家聯合資源(00254)、錦藝集團控股(00565)、中國高精密(00591)、卓悅控股（新）(00653)、新世界百貨中國(00825)等。(wa)