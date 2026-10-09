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摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中美貿易休戰延至明年1月10日

▷ 李兆波指中國將恢復持有美債水平

▷ 中美領導人討論人工智能合作議題

《經濟通通訊社記者許英略25日報道》中美元首會晤在友好氣氛中開場，且較早前中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日，經濟學者李兆波接受《經濟通通訊社》專訪時表示，休戰協定聊勝於無總比沒有好，因為日期接近年底，有助於聖誕節及新年期間航運安排。因此企業很可能會加快下訂單，以降低風險，因前景仍有相當不確定性。他亦稱，本港港口吞吐量絕對會受惠，但僅屬周期性問題，不會持續太久，休戰之後，就要視乎美國新政策，而且美國總統特朗普亦經常改變主意。*中國長遠或減持美債*中美貿易緊張情緒暫時緩解，李兆波稱，長遠來看，中國或減持美債以降低風險。另一方面，雙方緊張局勢緩和，預期美債收益率會略為下跌。不過，他指出，影響息口一大因素－通脹走勢則「很難說」，假設休戰期代表緊張局勢減少，通脹可望緩和，以及利率上升速度放慢。至於香港，銀行調整利率不只基於美國利率，還會視乎市場情況，例如港元的市場供應及其自身所擁有港元數量等。*特朗普籲美中就AI保持對話*報道指，國家主席習近平與特朗普不到兩個小時的會談中雙方討論了人工智能等多項議題，習近平說中美達成新的經貿聯合安排，人工智能有競爭，更可以合作，習近平致祝酒辭時亦提到，與特朗普坦誠深入交流，達成很多新共識，並豐富中美戰略穩定關係內涵。特朗普指與習近平是好朋友，中美應就AI保持對話加強合作，更稱是一個很好的會面。