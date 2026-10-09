25/09/2026 10:14

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 保德信預計今年再加息兩次，每次25基點

▷ 核心及整體PCE通脹率連續65個月超3%

▷ 保德信上調衰退機率至20%

《環富通基金頻道25日專訊》保德信(PGIM)首席美國經濟師Robert Sockin指，聯儲局上周加息25個基點，符合該行於6月提出的利率預測，而該預測當時曾被視為非主流觀點。該行預計局方今年內將再加息兩次，每次25個基點，其後於2027年長時間維持利率不變。然而，該行認為目前息口預測的風險偏向上行；相比起減少加息次數，當局更有可能進一步收緊政策。*經濟對利率變動敏感度逐步下降，或需採取更進取加息步伐*該行亦留意到，美國經濟對利率變動的敏感度正逐步下降。換言之，聯儲局或需較以往周期採取更進取的加息步伐，才能有效令通脹降溫。目前，核心及整體個人消費開支(PCE)通脹率均處於3%以上，並已連續65個月高於聯儲局的目標水平。佔PCE比重超過一半的非住房服務通脹，已由疫情前約2%升至近4%，且幾乎未見任何回落跡象。同時，五年後五年期(5Y5Y)通脹掉期利率在年初回落後再度上升，促使聯儲局近期的言論轉趨鷹派。*最終或需累計加息逾75個基點，將出現衰退機率上調至20%*美國最終或需累計加息超過75個基點，這與該行上調經濟衰退風險的判斷一致。該行將未來出現衰退的機率由10%上調至20%，與過往水平相若。此外，人工智能(AI)板塊的潛在回調風險亦是該行上調機率的原因之一，而觸發回調的因素可能包括政治阻力、企業放慢投資步伐，以及投資者對回報前景的憂慮。(wa)