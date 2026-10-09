25/09/2026 14:36

【ＡＩ】宇樹科技王興興：機器人核心瓶頸是能否解決幾毫米的工作誤差

《經濟通通訊社25日專訊》據界面新聞報道，第五屆全球數字貿易博覽會9月24日在杭州舉行，宇樹科技(滬:688836)創始人王興興發表《從機械到靈智-具身未來進化論》主題演講。



回顧AI行業發展，ChatGPT的出現徹底重塑了大眾對人工智能(AI)的認知，打開了行業想象力。對此，王興興判斷，具身智能賽道未來也必將迎來專屬的「ChatGPT時刻」。當機器人可在80%的陌生場景中，通過語音具身能力完成80%的任務時，就意味著行業抵達爆發臨界點。屆時全球企業與各國資源將集中湧入賽道，這一產業拐點有望在未來幾年落地。讓機器人說指令、象徵意義執行某個具體工作，在去年已能實現。



王興興認為，目前最大的問題是AI模型的輸入、輸出與真實物理世界精準匹配度不足，機器人工作會有幾毫米的誤差。「未來誰能解決這個問題，機器人的問題就完全解決了。」(jq)