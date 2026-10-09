25/09/2026 10:22

【習特會】白宮國宴菜單融入中美元素，祝酒氣泡酒具歷史意義

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普周四（24日）晚在白宮東廳設國宴，款待中國國家主席習近平及夫人彭麗媛。是次國宴由第一夫人梅拉尼婭親自統籌，菜單融匯中美特色，開場祝酒選用的氣泡酒，也具有中美關係相關歷史意義。



祝酒選用具歷史意義氣泡酒：開場祝酒選用施拉姆斯堡氣泡酒(Schramsberg)。1972年時任美國總統尼克遜訪華時，曾與時任中國國務院總理周恩來一同享用這款酒。那次訪問象徵中美關係解凍的開始。



四道菜佳餚：國宴以美國食材糅合中式風味，頭盤為黃南瓜濃湯，以及野菌及香脆意式煙肉，佐以蔥油提鮮；主菜為芝麻海鱸魚配小棠菜及烤茄子；甜品則為雲呢拿忌廉配白宮蜂蜜雪糕。



紅調布置彰顯心思：宴會布置以中國歷史上象徵喜慶的紅色為主調，配搭大理花、毛茛及白宮珍藏的Vermeil金銀器餐具，盡顯中美交融的典雅美學。(rc)