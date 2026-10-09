25/09/2026 09:39

【習特會】科技巨頭雲集白宮國宴，黃仁勳、庫克、馬斯克與中美元首伉儷同桌

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普為國事訪美的中國國家主席習近平在白宮舉辦國宴。除了特朗普伉儷及習近平伉儷，國宴亦雲集美國科技界及商界多名重量級巨頭。



其中最矚目是主家桌，與特朗普伉儷及習近平伉儷同桌的均是科技界巨頭，包括英偉達行政總裁黃仁勳與妻子Lori Huang、蘋果前行政總裁庫克、特斯拉行政總裁馬斯克，以及AMD行政總裁蘇姿丰與丈夫Daniel Lin。



此外，Meta行政總裁朱克伯格、OpenAI行政總裁奧特曼、Google行政總裁皮查伊、亞馬遜創辦人貝索斯等亦有出席宴會。但BBC指出，參加國宴的眾多科技界巨頭中，獨欠Anthropic高層。(rc)