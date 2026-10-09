25/09/2026 12:59

【中東戰火】美伊據悉討論分階段協議，涉及開放霍爾木茲海峽、解除對伊封鎖

《經濟通通訊社25日專訊》知情人士表示，美國和伊朗談判代表正探討一項分階段協議，包括伊朗重新開放霍爾木茲海峽，美國解除對伊港口的經濟封鎖。



知情人士稱，兩國周四（24日）在紐約聯合國大會會議期間推動談判取得突破，卡塔爾官員擔任中間人。



這種分步走的協議類似美伊6月中旬達成的諒解備忘錄。該備忘錄當時促成一項脆弱的停火，但僅數周後便宣告破裂。



與此同時，一名白宮官員表示，特朗普仍願意與伊朗對話，但該官員同時又強調美國並不需要進行談判，因為隨著制裁行動不斷升級，加上持續實施的海上封鎖給伊朗經濟帶來壓力，美國目前處於優勢地位。(rc)