25/09/2026 15:17

【外圍經濟】高盛逆轉沽空日圓立場，調高12個月目標位至每美元兌150日圓

《經濟通通訊社25日專訊》高盛預計，未來12個月日圓兌美元將升至150，逆轉了7月時該行的日圓看跌立場。美元兌日圓現報每美元兌158.01。



高盛策略師Karen Reichgott Fishman將美元兌日圓匯率的12個月預測，從每美元兌165日圓下調至150，同時把3個月和6個月的預測分別下調至158和155。她在報告中表示，這項調整主要反映日本央行加息步伐加快，以及日本資金回流國內資產的可能性上升。



Fishman表示，更快的升息步伐削弱擴張性財政政策帶來的通脹影響，也減輕日圓貶值壓力。雖然投資組合資金流向發生轉變仍只是猜測，但這種可能性上升，使美元兌日圓匯率面臨不對稱下行風險。



此前，美國銀行也上調日圓匯率預測，預計年底前將升至149日圓。(rc)