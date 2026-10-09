25/09/2026 15:59

【外圍經濟】美國國債孳息率接連破高位，分析：債市面臨格局轉變，「5厘債息時代」或已定型

《經濟通通訊社25日專訊》美國國債孳息率接連創新高，華爾街漸漸意識到，這不僅僅是債市下跌，而可能是一場根本的格局轉變。



多重因素推高美國政府融資成本，油價達到每桶100美元、人工智能領域投資熱潮、美國巨額財政赤字，均令本就偏鷹派的聯儲局有更多加息理由，進一步加劇債市拋售壓力。



現時幾乎所有美國基準孳息率都在5厘附近或高於5厘。放眼較長周期，本輪孳息率持續上行，令華爾街面對一個現實：5厘可能成為孳息率常態，甚至是下限。



國債是全球債務成本的風向標，息率上行直接衝擊消費者、企業與政府。借款人承受壓力，經濟有失速風險，美股持續多年的上漲行情也可能逆轉。



紐約梅隆銀行首席經濟學家、宏觀策略師萊因哈特表示：「前幾年才屬於異常狀態。」資管巨頭先鋒集團投資組合經理塞馬丁內斯則表示：「我們進入了一個新周期。」(rc)