28/09/2026 17:26

《外圍焦點》英倫銀行副總裁發表演講，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社28日專訊》美股三大指數上周五（25日）全線上升，AI相關股份造好，加上油價回落，市場風險胃納有所改善。投資者同時關注中美峰會後續發展，中美雙方各自發布成果清單。道指收市升478.64點或0.93%，報51828.62點；標指升39.28點或0.51%，報7743.41點；納指升129.34點或0.48%，報27068.72點。港股方面，恒生指數收市報24642，升132點或0.5%，成交1775億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登在央行與宏觀貨幣與金融學會聯合主辦的活動中就量化緊縮發表演講。



數據方面，今晚10:30pm，美國公布9月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由11.6降至8.2。(wa)