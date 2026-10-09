24,211.35
+425.56
(+1.79%)
24,363
+171
(+0.71%)
高水152
8,147.87
+137.29
(+1.71%)
4,197.84
+124.46
(+3.06%)
12,641.86
+20.96
(+0.166%)
83,668.0000
+679.6500
(0.819%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
83,668.00
+679.65
+0.819%
2,534.2000
+27.6800
+1.104%
28/09/2026 09:06
美匯指數報101.130，密歇根大學9月消費者信心指數48.1四個月最低
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.130
|100.971
|0.159
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.54/58
|157.54/58
|157.26/30
|歐元/美元
|1.1379/83
|1.1379/83
|1.1389/93
|英鎊/美元
|1.3231/35
|1.3231/35
|1.3243/47
|美元/瑞郎
|0.8295/99
|0.8295/99
|0.8281/85
|美元/加元
|1.4154/58
|1.4154/58
|1.4140/44
|澳元/美元
|0.7008/12
|0.7008/12
|0.7021/25
|紐元/美元
|0.5649/53
|0.5649/53
|0.5660/64
|美元/人民幣
|6.7118/22
|6.7118/22
|6.7130/34
|美元/港元
|7.8440/44
|7.8440/44
|7.8439/43
上述報價只供參考用