28/09/2026 07:57

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 道指上周累跌0.3%，上周五升0.93%

▷ 中美發布元首會晤成果清單

▷ 特朗普預期美伊談判本周恢復，油價升

《經濟通通訊社28日專訊》美股三大指數上周五（25日）全線上升，AI相關股份造好，加上油價回落，市場風險胃納有所改善。微軟股價急升逾3%，成為大市主要升市動力之一。投資者同時關注中美峰會後續發展，中美雙方各自發布成果清單。道指收市升478.64點，或0.93%，報51828.62點；標指升39.28點，或0.51%，報7743.41點；納指升129.34點，或0.48%，報27068.72點。全周計算，道指累跌0.3%，標指升1.2%，納指則升2%。微軟(US.MSFT)升3.7%，主要受公司公布Copilot新增編程工具及全天候AI代理功能消息帶動。Meta(US.META)則錄得3.3%跌幅，惟該股本周累計仍升約13%，市場持續關注其AI代理產品Muse的發展。其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)升0.4%，特斯拉(US.TSLA)跌1.5%，英偉達(US.NVDA)升0.2%，蘋果(US.AAPL)升1.5%，谷歌(US.GOOG)升0.6%。中東局勢方面，美國總統特朗普表示，拒絕了伊朗最近提出的重新開放霍爾木茲海峽的方案，但預計美國與伊朗的談判將於本周恢復。布蘭特期油最新報每桶106.11美元，升約1.76%；紐約期油報93.41美元，升約1%。美國10年期國債孳息率升，最新報5.2%，高息環境仍然對股市構成一定壓力。外匯市場方面，美元指數上周五回落，美匯指數約報100.97，下跌0.2%。日圓兌美元轉強。美元兌日圓一度高見158.85，現報157.46。歐元兌美元窄幅上落，於1.137美元附近徘徊。商品市場方面，金價靠穩，但受美元偏強及美國加息預期升溫影響，現貨金升約0.3%，報約每盎司4289美元；紐約期金則升約0.6%，報約4327美元。（yc、kk）