28/09/2026 09:06

【外圍經濟】特朗普拒絕伊朗重開霍爾木茲海峽方案，油價上漲，美債息率全線上揚

《經濟通通訊社28日專訊》伊朗堅持其提出的七天內重開霍爾木茲海峽方案，稱不會軟化條件，但美國總統特朗普表示已拒絕該方案。原油價格應聲上漲，美國國債孳息率也全線上揚。



伊朗外長阿拉格齊在周日（27日）播出的電視訪問表示，美國在特朗普的第二個總統任期內一再攻擊伊朗，「面對任何針對我們的侵略，我們立場堅定，即使演變成末日之戰也在所不惜」。



布蘭特期油現報每桶105.81美元左右；紐約期油現報93.15美元，維持在93美元以上。



美國10年期國債孳息率上漲5個基點至5.21%；2年期債息上漲5個基點至4.9%。30年期債息上漲3個基點至5.52%。(yc)