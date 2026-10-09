28/09/2026 16:39

《本港經濟》本港6月平均工資率按年升3.4%，第2季薪金總額名義升3.5%

《經濟通通訊社28日專訊》根據政府統計處今日公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，2026年6月的平均工資率較上年同期上升3.4%。



在2026年6月，約62%公司的平均工資率較上年同期上升，33%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘5%公司的平均工資率與上年同期相若。



*實質平均工資率按年升1.6%*



扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，2026年6月的實質平均工資率較上年同期上升1.6%。



薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，2026年第2季的從業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.5%。



扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，2026年第2季的從業人士實質平均薪金較上年同期上升1.6%。



*工資率與薪金總額定義有別*



工資率包括基本工資及其他經常性及保證發放的津貼及花紅。薪金總額除包括工資率的組成部分外，還包括發放給員工的其他非經常性薪酬開支，例如非固定發放的花紅和超時工作津貼。因此，薪金總額統計數字的按季變動，會受實際工作時數及支付花紅和補薪的時間所影響，而出現較大變動。



名義工資指數方面，在2026年6月，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由2.4%至4.2%不等。實質工資指數方面，在2026年6月，所有選定行業主類亦錄得按年升幅，由0.6%至2.4%不等。



從業人士名義平均薪金指數方面，在2026年第2季，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由2.0%至5.3%不等。



實質平均薪金指數方面，在2026年第2季，除污水處理、廢棄物管理及污染防治活動業與上年同期比較維持大致不變外，其他選定行業主類均錄得按年升幅，由0.5%至3.3%不等。



*政府：工資和勞工收入繼續穩健上升*



政府發言人表示，2026年第2季工資和勞工收入繼續穩健上升，增長涵蓋廣泛行業。展望未來，本地經濟繼續擴張的支持下，預計工資增長將保持正面，勞工需求亦將得以維持，從而帶動工資和勞工收入進一步增加。政府會繼續密切留意外圍不確定因素的演變及其對香港經濟的潛在影響。(ul)