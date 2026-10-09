28/09/2026 10:35

許正宇：港金結算系統明年首季啟用，有信心數年內成交量可觀

《經濟通通訊社28日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇透露，香港黃金中央清算及結算系統將於明年首季正式投入運作，並以「今年打好地基、明年正式開張」來形容這項發展。他對系統在未來數年內能建立具規模的成交量充滿信心，預期香港的「黃金生態圈」將逐步成形，並步入高速增長期。



許正宇在接受報章訪問時提到，政府為推動黃金交易業務而注資成立的港金結算公司，自今年展開試運以來，透過該系統及相關倉儲設施處理的黃金數量已達相當水平。不過，他強調，評定一個市場是否真正成功，不能單以交易量或倉儲量的提升來衡量，當局必須從價值鏈及生態圈的整體布局著手。他指出，目前港金結算公司董事會由11間銀行組成，其中6間為國際銀行，而陸續亦有其他銀行表示有意參與，當局會審慎評估日後開放參與的可行性。



另一方面，許正宇表示，財庫局正研究向在港從事貴金屬交易或結算業務的交易商提供稅務優惠，主要涉及公司盈利的利得稅。至於大宗商品業務方面，他指運輸及物流局正探討經航運抵港的大宗商品能否獲得優惠，相關法例正在醞釀階段。(ul)