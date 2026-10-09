28/09/2026 08:28

【開市Ｇｏ】美拒伊朗重開霍峽方案，習特會達成八點共識，傳中國放寬買英偉達晶片

【要聞盤點】



1、習特會結束後，中美各自發布元首會晤成果清單，雙方均提及同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，並建立中美人工智能對話以及達成約300億美元對等降稅安排。白宮公布的清單還包括推動貿易理事會和投資理事會落地、成立農業市場准入工作組、繼續就稀土及其他關鍵礦產供應展開磋商，以及中國將在2027年以及2028年分別進口至少1000萬噸美國煤炭。



2、特朗普表示將於11月中國APEC峰會以及12月邁阿密二十國集團會議期間與習近平再度會面。美國駐華大使龐德偉表示，中美峰會後美國對台政策沒有改變，仍繼續磋商對台軍售。



3、美國總統拒絕伊朗提出的一項重新開放霍爾木茲海峽的方案。特朗普表示，伊朗希望達成的協議大約一年前美國或許會同意，預計美伊本周恢復談判。伊朗外長阿拉格齊稱目前沒有理由重新與特朗普政府接觸，並誓言會堅定抵抗任何侵略。



4、美國30年期國債息率上周五一度升破5.5%，市場失去參考座標，市場分析警告息率可能持續走高。



5、美股三大指數上周五（25日）全線上升，AI相關股份造好，加上油價回落，市場風險胃納有所改善。微軟股價急升逾3%，成為大市主要升市動力之一；投資者同時關注中美峰會後續發展，以及美伊談判消息。道指收市升478.64點，或0.93%，報51828.62點；標指升39.28點，或0.51%，報7743.41點；納指升129.34點，或0.48%，報27068.72點。日經指數開報66552點，升188點。



6、美國財長貝森特表示，經濟施壓正在奏效，伊朗在海上只剩下1500萬桶石油，可能會在兩周內向中國交付最後一批石油。



7、據悉美國政府正就遏制柴油價格飆升討論多項方案，包括暫停徵收聯邦柴油消費稅、放寬通常僅供農用等非道路用途的免稅紅色柴油銷售限制。特朗普表示正在「非常認真」地考慮禁止柴油出口。



8、美國消費者信心9月跌至四個月低位，家庭對物價上升及經濟前景的憂慮加劇。密歇根大學公布的調查顯示，9月消費者信心指數終值為48.1，低於8月的51.7，但略高於月初公布的初值47.8



9、美國8月份核心資本品訂單增長1.6%，超出市場預期，延續今年以來由人工智能相關支出帶動的資本投資強勁勢頭。



10、SK海力士(US.SKHY)旗下美國NAND快閃記憶體及固態硬碟業務Solidigm，據路透引述3名知情人士報道，正考慮最快於2027年在美國進行首次公開招股(IPO)，估值最高或達1500億美元。



11、據報，中國政府已釋放信號，可能允許阿里巴巴和字節跳動等公司購買英偉達(US.NVDA)本月發布的高端圖形處理器晶片RTX Pro 5500。



12、港交所(00388)旗下衍生品結算所將於11月起接受中國國債、政策性銀行債券及財政部離岸債券作為合資格非現金抵押品。另外，證監會表示已經就延長股票市場交易時間與內地進行接觸。





【焦點股】



AI概念股：阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、百度(09888)

- 中國政府據報可能允許阿里巴巴及字節跳動等購買英偉達高端晶片RTX Pro 5500

- 中美同意建立人工智能對話



煤炭股：中國神華(01088)、兗礦能源(01171)、中煤能源(01898)

- 中國將在2027年及2028年分別進口至少1000萬噸美國煤炭



新世界百貨中國(00825)

- 料全財年轉蝕不多於約7.8億元



希音(00625)

- 今日將公布上市後首份業績



人形機械人概念：優必選(09880)、越疆科技(02432)

- 特斯拉(US.TSLA)據報近幾個月已將Optimus人形機械人產量提升約10倍，但仍未實現量產



翰森製藥(03692)

- 產品阿美替尼上市許可被歐盟撤銷，涉數據瑕疵擬重遞申請



信義能源(03868)

- 申請分拆太陽能發電資產成REIT深圳上市，料籌逾16億元人民幣



好孩子國際(01086)

- 主席宋鄭還溢價39%提私有化及撤銷上市，註銷價不獲提高



利特米(01936)

- 派特息後控股權易手，新投資人折讓29%提全購，今早復牌



【油金報價】



紐約期油上漲1.14%，報93.40美元/桶



布蘭特期油上漲1.16%，報98.52美元/桶



黃金現貨下跌0.68%，報4255.66美元/盎司



黃金期貨下跌0.68%，報4291.30美元/盎司