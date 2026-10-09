24,211.35
+425.56
(+1.79%)
24,363
+171
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高水152
8,147.87
+137.29
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28/09/2026 15:07
美元兌人民幣報6.7148，內地8月工業利潤按年升幅放緩至4.2%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.129
|100.971
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.49/53
|157.66/70
|157.26/30
|歐元/美元
|1.1374/78
|1.1381/85
|1.1389/93
|英鎊/美元
|1.3240/44
|1.3239/43
|1.3243/47
|美元/瑞郎
|0.8302/06
|0.8302/06
|0.8281/85
|美元/加元
|1.4157/61
|1.4153/57
|1.4140/44
|澳元/美元
|0.7015/19
|0.7021/25
|0.7021/25
|紐元/美元
|0.5663/67
|0.5666/70
|0.5660/64
|美元/人民幣
|6.7146/50
|6.7122/26
|6.7130/34
|美元/港元
|7.8435/39
|7.8429/33
|7.8439/43
上述報價只供參考用