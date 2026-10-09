28/09/2026 12:26

《本港樓市》世邦魏理仕料未來數月樓市進入整固階段，成交量會縮減

《經濟通通訊社28日專訊》差估署數據顯示，8月份私人住宅售價指數報320.5點，按月微升0.06%，按年則升10.98%，首8個月升近7%。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，聯儲局三年來首度加息，並暗示今年將再加息一次。而香港股市近月出現調整，加上中國收緊對外投資監管可能會減少內地資本流入香港樓市，投資情緒或受影響，預計投資需求將受到抑制。



郭偉恩表示，由於今年整體樓價已經累計上漲近7%，短期內樓價進一步上升空間有限，未來幾個月樓市應該會進入整固階段。踏入下半年，在樓價整固的情況下，預計成交量會縮減。上半年每月平均2000宗一手成交的情況在下半年出現的機會比較小。今年7月及8月分別出售796個和942個一手單位，預計下半年一手成交量大約每月一千宗左右，而全年一手成交量將少於去年。



他表示，一手成交雖然在下半年會縮減，但不代表樓市轉差。過去兩年發展商已經減少許多庫存，預計發展商會因應自身的財務狀況以及策略部署，在價格與成交量之間做出相應的調整。(bi)