28/09/2026 12:48

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國AI模型性價比優勢取決於具體任務類型

▷ 海外模型憑藉Token效率與成功率抵銷價格劣勢

▷ 中國AI實驗室持續擴充算力推動模型訓練

《經濟通通訊社28日專訊》瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋指出，中國AI模型性價比優勢正日益取決於具體任務，尤其是複雜、長周期任務。海外前沿模型憑藉更高的Token效率和任務成功率，部分抵銷了其單Token價格溢價；同時，更多開發者推出更小型/Flash模型，以優化規模驅動任務的推理效率。瑞銀指，有關可能限制開放權重模型的討論，為其海外採用增添不確定性；全球領先廠商收緊反蒸餾措施，加上美國政策層面對工業化規模蒸餾的關注度上升，令市場對能力追趕速度產生疑問。而隨著最先進模型與非最先進模型逐步服務不同任務層級，兩者的定價趨勢料進一步分化。規模驅動型市場的競爭將推動單Token價格持續下行，能力前沿的定價權則可能更具韌性。*料中國AI實驗室將繼續擴充算力*瑞銀預期，中國AI實驗室將繼續擴充算力，以支持下一代更大規模模型訓練；未來模型能力提升將愈來愈多由多元化資料來源、合成資料及持續積累的特定領域環境資料所驅動。該行指，在規模驅動型市場，中國及海外開發者正日益推出性能接近旗艦、但價格顯著較低的Flash或小參數模型；全球同業亦透過直接降價、重置免費Token套餐額度及降低KV緩存成本，強化成本效率。在能力前沿，更強的模型能力與更高的Token效率，即使伴隨較高的單Token定價，亦可降低單個成功任務的成本，使前沿模型有望維持甚至擴大價格溢價。*模型發布節奏料趨審慎*瑞銀預期，模型發布節奏或趨審慎，但各AI實驗室的內部研發強度仍將維持高位，包括在AI輔助研發及遞迴式自我改進方面的探索。中國實驗室料繼續擴充算力，並透過多元化資料來源、合成資料及特定領域環境資料推動能力提升。其在海外分發、架構創新及開源研發協同方面的進展，仍可能被市場低估。(bi)