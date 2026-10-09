28/09/2026 19:04

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社28日專訊》澳洲央行公布議息結果，及歐元區公布消費者信心指數，料為周二（29日）市場焦點。



*歐洲央行多名官員發表講話，日本公布同時及領先指標*



各國重要經濟活動方面，加拿大央行副總裁格拉韋爾參加彭博加拿大金融會議的爐邊談話活動。周二本港時間12:30pm，澳洲央行公布貨幣政策決議聲明；1:30pm，央行總裁布洛克召開記者會。3:00pm，歐洲央行管委納格爾、執委奇波洛內等官員在德國央行一場會議上發表講話。



數據方面，周二12:30pm（本港時間．下同），澳洲公布官方指標利率，料由4.35%升上4.6%。1:00pm，日本公布7月同時指標；7月領先指標。5:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數，料由負15.5惡化至負16.5。



在本港，明日公布業績的公司有:達力集團(00029)、冠軍科技集團(00092)、宏輝集團(00183)、新華滙富金融(00188)、黛麗斯國際(00333)、英皇文化產業(00491)、恒和集團(00513)、諾科達科技(00519)、超大現代(00682)、中證國際(00943)、綠色能源科技集團(00979)等。



另外，美國周三（30日）公布8月個人消費價格(PCE)指數，周五（10月2日）公布9月非農就業數據及失業率。(wa)