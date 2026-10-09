28/09/2026 11:20
陳茂波：必然預留北都土地發展黃金及大宗商品倉儲
摘要
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▷ 陳茂波指北都預留土地發展黃金、大宗商品倉儲及物流
▷ 政府研究鼓勵其他地區央行及投資者存放黃金於香港
▷ 北都五年規劃產900公頃熟地，政府鼓勵私人市場參與
▷ 政府研究鼓勵其他地區央行及投資者存放黃金於香港
▷ 北都五年規劃產900公頃熟地，政府鼓勵私人市場參與
陳茂波透露，一直檢視預留土地讓業界發展倫敦金屬交易所認可的工業金屬倉庫，政府已與相關企業洽談，協助業界尋找地方。
對於香港首個五年規劃定下北都未來五年，產出900公頃熟地的指標。陳茂波形容，政府發展北都的決心非常堅定，鼓勵動用私人市場力量及資源以提升效率，盡量壓縮時間，亦指北都用作房屋發展的土地會按時準備就緒，將視乎市況推出。
*相信人行樂意增加人民幣業務資金安排*
陳茂波指出，如果有真實市場需求及業務發展需要，相信人民銀行樂意再增加人民幣業務資金安排的額度，以及加大金管局與人行雙邊貨幣互換常備協議規模，提供穩定及成本較低的人民幣資金，讓銀行有更充裕資金向客戶提供人民幣融資。
陳茂波稱，上周在北京拜會人行行長潘功勝時，對方非常支持香港的國際金融中心建設和離岸人民幣業務發展，希望爭取更多港股未來納入港元人民幣雙櫃台，亦稱香港要建立強大的託管基建，期望在相關框架下設立的平台，資產可以互相交叉用作融資的抵押品，以提升資本使用效率。(rh)