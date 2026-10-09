28/09/2026 15:26

【ＡＩ】花旗夥Mastercard及香港金融科技協會舉辦論壇，展示對話式人工智能平台Citi Sky

《經濟通通訊社28日專訊》花旗集團與Mastercard及香港金融科技協會(FTAHK)近日合辦第三屆金融科技論壇，主題為「超越AI就緒：塑造代理式金融業未來」。論壇匯聚監管機構、金融業領袖及金融科技創新者，討論金融機構如何負責任地大規模採用代理式人工智能(Agentic AI)，並充分發揮Agentic AI在財富管理、銀行及支付領域的潛力。



花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤表示，業界現時討論的重點已不再是機構會否採用AI，而是如何以負責任且有效的方式擴大AI應用。花旗正與監管機構及夥伴緊密合作，推動AI在香港金融業的應用。



論壇其中一項重點是展示花旗財富推出的對話式人工智能平台Citi Sky。該平台採Google Cloud及Google DeepMind技術開發，運用先進AI技術，重新定義客戶獲取市場資訊、識別財務機會及與理財顧問互動的方式，並可作為全天候的數碼夥伴。(rh)