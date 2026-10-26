28/09/2026 15:32

瑞士嘉盛銀行：中期選舉無礙美國經濟強韌，料儲局進一步加息

《經濟通通訊社28日專訊》瑞士嘉盛銀行固定收益策略師Alex Rohner預期，美國中期選舉無礙美國經濟保持強韌，當中預計未來6至12個月美國經濟將保持強韌，聯儲局亦會進一步加息。



Alex Rohner稱，與其說選舉結果將會決定總統特朗普的經濟政策能否得以延續，不如說是相關政策還能推進多遠，以及國會能在多大程度上制衡總統。而民主黨同時控制兩院是目前最有可能出現的結果，屆時現任政府將面臨最強力的制約，聯儲局的獨立性亦會得到加強，而民主黨在開支問題上的談判籌碼將有所增加。



不過，該行預期不會出現重大的政策逆轉。相對其他選舉結果，民主黨控制兩院看來對美國國債市場最為有利。至少從歷史數據來看，民主黨同時控制兩院是標普500指數表現最好的情況，該指數在選舉後三個月平均上升8.8%。



該行引述Polymarket的數據顯示，民主黨同時控制參眾兩院的機率為66%，共和黨繼續控制兩院的機率僅為8%；而民主黨控制眾議院、共和黨控制參議院，形成分裂局面的機率為27%。(rh)