28/09/2026 11:30
《港元利率》港元拆息普遍上揚，一個月拆息報3.02厘，三個月拆息報3.23厘
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報3.0175厘，升2.702基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.23435厘，升0.096基點。
隔夜息報2.7厘，跌2.786基點；一周拆息升5.477基點，報3.25548厘，兩周則升0.81基點，報3.08649厘。長息方面，六個月拆息升1.541基點，報3.52964厘，一年期則升0.607基點，報3.98595厘。
港元匯價今日在7.8443-7.8435之間上落，最新報7.8438。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.7厘，跌2.786基點；一周拆息升5.477基點，報3.25548厘，兩周則升0.81基點，報3.08649厘。長息方面，六個月拆息升1.541基點，報3.52964厘，一年期則升0.607基點，報3.98595厘。
港元匯價今日在7.8443-7.8435之間上落，最新報7.8438。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.7
|-2.786
|一周
|3.25548
|+5.477
|兩周
|3.08649
|+0.81
|一個月
|3.0175
|+2.702
|兩個月
|3.13268
|+1.208
|三個月
|3.23435
|+0.096
|六個月
|3.52964
|+1.541
|一年
|3.98595
|+0.607
資料來源：香港銀行公會