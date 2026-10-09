28/09/2026 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.7 -2.786 一周 3.25548 +5.477 兩周 3.08649 +0.81 一個月 3.0175 +2.702 兩個月 3.13268 +1.208 三個月 3.23435 +0.096 六個月 3.52964 +1.541 一年 3.98595 +0.607

《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報3.0175厘，升2.702基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.23435厘，升0.096基點。隔夜息報2.7厘，跌2.786基點；一周拆息升5.477基點，報3.25548厘，兩周則升0.81基點，報3.08649厘。長息方面，六個月拆息升1.541基點，報3.52964厘，一年期則升0.607基點，報3.98595厘。港元匯價今日在7.8443-7.8435之間上落，最新報7.8438。資料來源：香港銀行公會