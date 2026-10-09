28/09/2026 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升90點子，止兩連跌報6.7399，創逾三年八個月高
《經濟通通訊社28日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7399，較上個交易日升90點子，止兩連跌，創2023年2月3日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約310點，上個交易日報6.7489。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7399
|-90.00
|1歐元/人民幣
|7.6564
|-67.00
|100日圓/人民幣
|4.2685
|+95.00
|1港元/人民幣
|0.8592
|-13.10
|1英鎊/人民幣
|8.9007
|-146.00
|1澳元/人民幣
|4.7182
|-205.00
|1紐元/人民幣
|3.8051
|-168.00
|1新加坡/人民幣
|5.2620
|+22.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1123
|-539.00
|1加元/人民幣
|4.7510
|-225.00
|1人民幣/林吉特
|0.6053
|-12.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5469
|-795.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4275
|-14.00
|1人民幣/韓元
|201.8000
|-130.00