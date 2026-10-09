28/09/2026 08:58

【ＡＩ】中國據報或允許阿里巴巴、字節跳動等公司採購英偉達新款芯片

《經濟通通訊社28日專訊》據美國科技媒體The Information引述知情人士報道，中國政府已釋放信號，可能允許阿里巴巴(09988)和字節跳動等公司購買英偉達(US.NVDA)的新款RTX Pro 5500芯片。



報道稱，近期，工業和信息化部要求部分企業申報計劃採購RTX Pro 5500的數量及用途，並向部分企業表示有意批准採購。



據了解，RTX Pro 5500是英偉達本月推出的Blackwell架構的專業工作站GPU，配備84 GB GDDR7顯存及21760個CUDA核心；主要面向AI推理、模擬及圖像處理等工作站用途，不屬於數據中心加速器類別。



美國長期限制向中國出口英偉達最先進的芯片，以免相關技術被用於提升中國的人工智能能力。報道指出，美國政府最近取消了對部分英偉達芯片的限制，不過這些產品往往屬於銷量較小的舊款芯片。(wn)