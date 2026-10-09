28/09/2026 17:44

【ＡＩ】彭博：中國升級頂尖AI人才海外出行限制，配偶子女也受限

《經濟通通訊社28日專訊》據彭博社引述知情人士報道，中國已經將針對頂尖人工智能(AI)私企人才的海外出行限制擴大至其家屬，進一步收緊管理以防止關鍵技術和信息外流美 國。



報道引述知情人士透露，相關政府部門近期已經開始通知一些受影響的人士，其中包括AI領域領先的初創企業創始人以及具有戰略重要性的公司負責人。他們表示，對於一些被視為對國家安全至關重要的AI企業高管，如今他們的直系親屬（如配偶和子女）即使只是短期出境，也必須事先獲得官方批准。



這進一步升級了中國現行的對頂尖科技人才的出行限制。據彭博5月報道，自今年早些時候以來，中國已對阿里巴巴、DeepSeek等私營企業的高級AI人才實施了出境限制，顯示出北京方面捍衛本國AI和晶片製造技術的決心。



知情人士稱，目前尚不清楚這些人的家屬是否都需要遵守這些新規定。知情人士又稱，相關部門將逐步充實AI人才出境限制名單；官方已經通知一些人士，要求其家屬出境需要報批。



此前，中國新版《國務院關於出境入境管理的規定》於9月15日生效，涉嫌危害國家產業和技術安全的人員，依規將被實施出境限制。



報道指出，中國工信部沒有回覆其通過傳真發送的置評請求。(sl)(zz)