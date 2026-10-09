28/09/2026 11:30

【ＡＩ】全球首台搭載全國產化電子架構具身智能機器人湖北亮相

《經濟通通訊社28日專訊》據央視新聞報道，國產化電子架構具身智能機器人發布會今日在湖北宜昌舉行，全球首台搭載全國產化電子架構的具身智能機器人正式亮相。



電子架構是決定整機性能上限的「智能神經系統」，包括操作系統、網絡、工具軟件和AI計算芯片。專家介紹，如果把機器人看作一個「人」，那麼電子架構就是它的神經系統--大腦思考得再周密，沒有神經系統，行動就無從發生。



據介紹，這套國產化電子架構可以實現控制與AI智能計算的隔離融合，構建從AI決策到物理執行的全國產化技術底座，提供可完整替代國外方案的技術選項。



據了解，國家工業信息安全發展研究中心測試人員對機器人開展技術驗證，在關節破壞、網絡攻擊、病毒植入等情況下，傳統電子架構機器人出現線路失效、瞬間關機、系統失控等情況，而全國產化電子架構機器人通過了嚴苛安全測試，並保持安全運行能力，展現了全國產化電子架構的實時控制、快速響應、故障隔離、防攻擊與系統安全能力。(jq)