28/09/2026 11:05

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3610 -0.30 1周 1.3893 -1.07 2周 1.3990 -1.90 1個月 1.4266 +0.06 3個月 1.4300 +0.00 6個月 1.4500 +0.00 9個月 1.4700 +0.00 1年 1.4800 +0.00

《經濟通通訊社28日專訊》人民銀行公布，今日進行1390億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%。同時，開展了6610億元隔夜逆回購操作；並以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了3000億元14天期逆回購操作，提前投放跨節資金。公開市場今日有6603億元逆回購到期，即今日淨投放4397億元。本周（9月28日至30日）公開市場將有7033億元逆回購到期，其中周一至周三分別到期6603億元、350億元、80億元。此外，今日還有6000億元1年期MLF到期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1個月升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)