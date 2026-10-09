28/09/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年八個月高，即期開市貶6點子報6.7137

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7399，較上個交易日升90點子，止兩連跌，創2023年2月3日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約310點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開6點子，報6.7137，上個交易日即期匯率收盤報6.7131。



國際油價高位運行，疊加美國近期強勁經濟數據，美國長債收益率延續升勢，市場對美國通脹的擔憂有增無減，而美元指數上日則震盪回落，這部分緩解人民幣的外部壓力。



市場人士稱，人民幣中間價強勢依舊，無視上周五美元指數調整節奏，不過國慶長假臨近，市場交投可能偏清淡。(jq)