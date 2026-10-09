28/09/2026 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收升3點子，止三連跌報6.7128

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7128，較上個交易日4時30分收盤價升3點子，止三連跌，全日在6.7112至6.7166之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升86點子，報6.7152。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7399，較上個交易日升90點子，止兩連跌，創2023年2月3日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約310點。



市場人士表示，中美元首峰會上周落幕後，市場焦點重回中美經濟基本面。美聯儲10月再次加息預期有增無減，中美利差倒掛程度進一步加深，人民幣的外部壓力有所上升，疊加國慶長假臨近，套息需求或拖累即期匯價表現。



一外資行交易員稱，「中間價繼續強勢，人行似可能容忍人民幣即期進一步走強；不過長假臨近，套息需求會限制人民幣反彈」。另一外資行交易員認為，人民幣即期略偏貶值，而中間價則繼續升值，兩者快速收斂，後續偏離有進一步收窄的可能。(jq)