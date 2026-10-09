28/09/2026 15:26
《中國要聞》內地中秋節假期近671萬人次出入境，同比增16.8%
《經濟通通訊社28日專訊》據國家移民管理局通報，今年中秋節假期（9月25-27日）全國邊檢機關共保障670.9萬人次中外人員出入境，日均223.6萬人次，較去年中秋節期間增長16.8%；單日出入境通關最高峰出現在9月26日，達234.2萬人次。
其中，內地居民出入境320.6萬人次，較去年同期增長5.3%；港澳台居民出入境277.5萬人次，較去年同期增長27.7%；外國人出入境72.8萬人次，較去年同期增長37.7%；入境外國人中，適用免簽政策入境24.7萬人次，較去年同期增長32.7%。共計查驗出入境交通運輸工具30.9萬架（艘、列、輛）次，較去年同期增長8.6%。(sl)
其中，內地居民出入境320.6萬人次，較去年同期增長5.3%；港澳台居民出入境277.5萬人次，較去年同期增長27.7%；外國人出入境72.8萬人次，較去年同期增長37.7%；入境外國人中，適用免簽政策入境24.7萬人次，較去年同期增長32.7%。共計查驗出入境交通運輸工具30.9萬架（艘、列、輛）次，較去年同期增長8.6%。(sl)