28/09/2026 11:09

【外圍經濟】日本央行7月會議紀要：繼續提高基準利率是適當

《經濟通通訊社28日專訊》日本央行周一發布7月30日至31日會議紀要，顯示央行委員會委員一致認同，在現今經濟、通脹和金融狀況下，繼續提高基準利率是適當。



紀要中指出，委員一致認為基礎通脹率正接近2%的目標，且金融環境較為寬鬆。一名委員表示，加息速度可能比市場預期的大約每6個月一次還要快。另有委員表示，全球央行已進入加息階段，因此日本央行需要採取靈活策略，並討論加息幅度。



與會的政府代表則稱貨幣政策必須適當實施，以實現穩定的通脹，這一點至關重要。



*門間一夫：央行可能10月再加息*



另外，日本央行前執行董事門間一夫認為，央行可能在10月政策委員會會議上再加息。他受訪時表示：「基本節奏可能是每三個月一次，但央行在連續兩次會議上加息的可能性也不小，估計在20%到30%左右。」



他稱：「日本央行一直非常強調，核心通脹存在超過2%的風險。有鑑於此，我不認為未來三個月內這種風險會減弱。如果有的話，這種風險更有可能增加。」(rc)