28/09/2026 12:57

【中東戰火】特朗普：非常認真考慮美國柴油出口禁令

《經濟通通訊社28日專訊》美國柴油價格近日飆至每加侖6.5美元的歷史高位，美國總統特朗普周日（27日）回應了外界持續發酵的柴油出口禁令傳聞，表示「正非常認真考慮禁止美國柴油出口。」



彭博社報道，美國國家經濟委員會主任哈塞特、財政部長貝森特、貿易代表格里爾，過去一周都在分析短期柴油出口禁令的潛在影響，反映特朗普政府對這項方案的認真程度。



石油業高層和產業團體則力推暫停聯邦柴油消費稅作為替代方案，認為可在不引發出口禁令副作用的前提下緩解價格壓力，但如何豁免稅收恐引爭議。



高盛研報認為，若禁令實施，將會短期內壓低美國柴油價格，每周約降每加侖0.25美元；但若持續9至10周，將反推汽油價格上漲，每周漲每加侖0.30美元，同時推高歐洲柴油價格。



就此情景，基於分析，高盛重申對沖地緣政治風險的交易建議，做多2027年歐洲汽油倉位（如EBOB Jun27）。(rc)