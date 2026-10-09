28/09/2026 13:39

【國際要聞】可疑車輛駛近美軍所用英國空軍基地，5男涉恐怖主義活動被捕

《經濟通通訊社28日專訊》英國警方表示，有3輛車被發現駛向美國用於打擊伊朗的空軍基地，被截後車上發現疑似爆炸品，車上5名男子涉恐怖主義活動被捕。警方正調查伊朗政府是否參與其中。



警方周日（27日）接到民眾報警，指有3輛可疑車輛駛向英格蘭格洛斯特郡的費爾福德皇家空軍基地(RAF Fairford)。警方隨後封鎖該地區，陸軍爆炸物處理部門到場檢查車輛。附近數十戶民居也被疏散。



知情人士稱，警方認為這是一宗嚴重的襲擊未遂事件，直至臨近實施才被阻止，正調查事件動機。



費爾福德皇家空軍基地是美國對伊朗發動打擊的重要起飛地點。美國總統特朗普稱，嫌疑人想對該設施「造成重大破壞」，稱讚英國當局成功制止事件。(rc)