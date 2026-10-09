28/09/2026 16:20

【ＡＩ】「華爾街之狼」阿克曼：AI時代聯儲局以加息抑制通脹，已不合時宜

《經濟通通訊社28日專訊》億萬富翁投資者、被喻為「華爾街之狼」的阿克曼（Bill Ackman）表示，在人工智能（AI）時代，聯儲局收緊貨幣政策可能會被證明是一個錯誤。



阿克曼在社交平台X上發文指出，AI可能正在改寫指導央行應對通脹的規則，聯儲局的加息決定或許是個錯誤。他甚至認為，透過加息抑制需求來降低通脹的原則，如今可能已不再適用。



他表示：「如果舊模式不適用於當前局勢，而聯儲局錯了呢？我認為聯儲局可能犯了錯。」阿克曼認為，雖然在正常時期較高的利率會抑制需求，但在AI時代，情況未必如此。他認為對智能和能源的需求將不受更高利率的影響，因為贏得超級智能競賽的投資回報率幾乎是無限。(rc)