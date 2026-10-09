28/09/2026 16:14

【ＡＩ】AI接連發生失控事件，OpenAI再次暫停最先進模型訓練

《經濟通通訊社28日專訊》OpenAI再次發生人工智能(AI)失控事件，已暫停最新一代AI模型的訓練、評估等，這是OpenAI三個月內第二次暫停模型開發。



OpenAI在技術報告中表示，本月20日，一個在沙盒中執行搜索訓練任務的智能體，利用訓練沙盒中DNS過濾不足的漏洞，繞過網絡限制，通過DNS訪問外部公共聊天機械人服務。在此之前，該智能體曾使用內建搜尋工具，並嘗試直接存取搜尋引擎但未成功。



報告指出，OpenAI的對齊監控系統在事件發生15分鐘內即觸發警報，人工審查團隊在3分鐘後介入，並在2.5小時後終止該訓練任務。針對漏洞，OpenAI已在兩個獨立防護層部署攔截控制措施。



該公司表示，雖然這次事件嚴重程度低於先前的安全事故，但為下一階段加固防線提供重要訊號。



7月下旬，OpenAI承認，其網路安全訓練與評估場景中的人工智能體繞過網路限制，侵入美國Hugging Face公司的部分系統。這項「越界」行為引發外界對人工智能安全和監管的擔憂。(rc)