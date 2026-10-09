29/09/2026 17:30

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社29日專訊》美股昨日下跌，市場繼續受美國國債孳息率上升、油價走高及通脹憂慮升溫拖累。投資者同時關注美伊局勢發展，以及本周公布的一系列通脹及就業數據，評估聯儲局未來利率路徑。道指收市跌347.11點或0.67%，報51481.51點；標指跌59.72點或0.77%，報7683.69點；納指跌248.34點或0.92%，報26820.38點。港股方面，恒生指數收市報24523，跌118點或0.5%，成交1846億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼發表講話。11:30pm，英倫銀行MPC委員泰勒就通脹議題發表演講。30日凌晨1:00am，芝加哥聯儲總裁古爾斯比在芝加哥聯儲主辦的一場活動上參加問答環節。1:30am，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆在倫敦政經學院發表演講。2:00am，紐約聯儲總裁威廉姆斯在水牛城大學發表主題演講並參與對話活動。3:00am，美聯儲理事沃勒在Sibos 2026會議發表講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數，料由負15.5惡化至負16.5。(wa)