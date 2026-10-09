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29/09/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3236，英國9月BRC商店物價指數按年升1.4%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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最新美元匯價
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|17:00報價
|16:00報價
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|美元/日圓
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|157.41/45
|157.36/40
|歐元/美元
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|1.1371/75
|英鎊/美元
|1.3234/38
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|美元/瑞郎
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|0.8335/39
|0.8319/23
|美元/加元
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|1.4174/78
|澳元/美元
|0.6989/93
|0.6987/91
|0.7017/21
|紐元/美元
|0.5649/53
|0.5650/54
|0.5666/67
|美元/人民幣
|6.7045/49
|6.7054/58
|6.7103/07
|美元/港元
|7.8451/55
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|7.8454/58
*上述報價只供參考用